İzmir polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi - Son Dakika

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İzmir polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi
7 saat önce
İZMİR Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:12 Kaynak: DHA
İZMİR Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)
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