İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti - Son Dakika

İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti

6 saat önce

İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti.

İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti

İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, hastaneye gittiğine inanmayıp kendisini darp eden yurt müdüründen şikayetçi oldu
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak

Son Dakika Haberleri
20:42 Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
20:42 Washington Post, "İran'da Kovid-19 toplu mezarlarına ait olduğunu" iddia ettiği görüntüler yayımladı
20:41 Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
20:37 SPOR Mehmet Sepil'in açıklamaları
20:36 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]