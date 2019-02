İzmir Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu Hastayı Güvenli Limana Uzman Ulaştırabilir

İzmir'de burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşmeyen 29 yaşındaki S.B.'nin şikayetini yerinde bulan Yargıtay, ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı ile hastaneyi sorumlu tuttu.

İzmir'de burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşmeyen 29 yaşındaki S.B.'nin şikayetini yerinde bulan Yargıtay, ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı ile hastaneyi sorumlu tuttu. Kararı değerlendiren Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, her ameliyatın belirli riskler içerdiğine dikkat çekerek Birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele etmelidir. Hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana uzman ulaştırabilir dedi.



Konak'ta yaşayan S.B., özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bununda yanık izi oluşan ve şişlik geçmeyen S.B., ameliyatı gerçekleştiren genel cerrah A.Ş.A.'ya durumu anlattı. Şikayetleri geçmeyince A.Ş.A., S.B.'yi iki kez daha ameliyat etti. Ameliyat sonrası göz kapaklarında sarkma oluşan S.B., doktor A.Ş.A.'dan ve ameliyat olduğu 2 özel hastaneden şikayetçi olup, 55 bin TL'lik tazminat davası açtı. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nda görülen davada, S.B.'nin yüzündeki hasarlar, ameliyat sonrasında oluşan 'komplikasyon' olarak değerlendirilerek tazminat talebi reddedildi. S.B. de Yargıtay'a başvurarak, kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hazırladığı raporlardaki çelişkilerin giderilmemesini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada bu kez Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan görüş aldı. Ameliyat sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukların 'komplikasyon' olarak değerlendirilebileceğine dikkat çeken Kurul, mahkemeye gönderdiği raporunda 'Ameliyatın burun estetiği ameliyatı olduğu, ameliyatı yapan hekimin genel cerrahi uzmanı olduğu, ameliyatın genel cerrahi uzmanı alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanının eyleminin, tıp kurallarına uygun olmadığı, hekimin bu yönden tıbben kusurlu bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur' şeklinde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, S.B.'ye 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. S.B., kararda hastanenin sorumlu tutulmaması üzerine kararı, doktor ile hastane arasındaki akdi anlaşmaya dayanarak, bir kez daha temyiz etti.



YARGITAY İKİNCİ KEZ KARARI BOZDU



Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, hastane avukatının yerel mahkemede yaptığı 'genel cerrahi uzmanlarının da estetik ameliyat yapabileceği' yönündeki savunmasını haksız buldu. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun raporunda ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde operasyonu yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu' bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun bulunmuştur dedi. Kararın ikinci kez bozulmasının ardından, dava İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.



'GENEL CERRAH BU KONUDA İHTİSAS SAHİBİ DEĞİLDİR'



Her tıbbi müdahaleyi o konuyla ilgili eğitim almış ve o konuda yetkisi olan branşın yapması gerektiğini ifade eden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi ve Ege Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, Yargıtay'ın kararına göre cerrahi estetik müdahalelerin konusunda tam örgün bir eğitime sahip olan plastik ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılabileceğini belirtti. Son dönemde estetik ameliyatlara olan ilginin arttığını anlatan Tiftikçioğlu, Bir konuya talep artınca az ilgili yada hiç eğitimi olmayan ve yakın konularda bilgisi olan kişiler de bizim ameliyatlarımızı yapmaya başladı. Biz dernek olarak asla herşeyi biz yapalım, demiyoruz ama bir cerrahi müdahaleyi eğitimi almış kişilerin yapması gerekir. Bir genel cerrah bu konuda ihtisas sahibi değildir. Estetik cerrahi sadece plastik cerrahların uzmanlık alanıdır.İhtisas süreleri yeni yasalarla kısaltılsa da tıpta en kapsamlı ihtisas dallarından biri plastik cerrahlara aittir dedi. Her ameliyatın bazı risklere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tiftikçioğlu, şöyle konuştu



Tıpta hiçbir şey her zaman yüzde 100 değildir. Hep bir risk payı vardır. Her cerrahi müdahaleyi yapan kişi oluşacak komplikasyonları göğüsleyebilmelidir. Herkesin yaptığı ameliyatta birşeyler ters gidebilir. Birşeylerin ters gitme olasılığı her zaman vardır. Bu durum hem hastadan hem koşullardan kaynaklanabilir. Ama birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele edebilir. Uzman kişi hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana ulaştırabilir. Bir ameliyatı yapmayı 3 ayda öğrenebilirsiniz. Ama o ameliyatta karşılaşılabilecek zorlukları öğrenmek yılları alır. Dernek olarak herkesin eğitimini aldığı konuda çalışmasını öneriyoruz. Yargıtay'ın kararı önemlidir. Çünkü ülkemizde uygulamada ve düzenlemede boşluklar var. Zaman içinde bunların giderilebileceğini umuyorum. Üniversite hastaneleri ve devlette aşırı alan ihlalleri oluşmaz. Birbirine yakın branşlar arasında ufak alan çatışmaları yaşanması doğaldır. Ama plastik cerrahi eğitim almamış hekimler özel merakları da olsa işin temel eğitimini almış biri kadar asla başarılı olamaz.

