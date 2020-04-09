İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Son Dakika

İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

6 saat önce

Psikolog Şenel Karaman: Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yokÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişilerde 'Koronafobi' oluşmaya başladığını söyleyen Psikolog Şenel Karaman, "Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok.

Psikolog Şenel Karaman: Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

ÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişilerde 'Koronafobi' oluşmaya başladığını söyleyen Psikolog Şenel Karaman, "Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Herhangi bir yerden bu hastalığı kapabiliriz. Bunun için hayatımızı sınırlandırdık, evlerimize kapandık. Bazen çıkmak zorundayız ama iğrenme duygusuyla hareket edersek otomatik olarak korunuruz" dedi.

Koronavirüs salgını vatandaşların ruh sağlığını ciddi bir şekilde etkiliyor. Virüse yakalananlar dışında hasta yakınları ve sağlık personelleri de bu durumdan etkileniyor. Paranoyaya dönüşen ve son zamanlarda 'Koronafobi' olarak anılmaya başlanan bu durumu önlemek adına risk gruplarının profesyonel desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bu dönemde 400 kadar gönüllü uzman harekete geçti ve online destek vermeye başladı. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme-travma arkası tedavi yöntemi) Travma İyileştirme Grubu gönüllüleri, koronavirüsten doğrudan etkilenen risk gruplarına ücretsiz destek sağlıyor. EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, vatandaşların süreci paranoya durumuna taşımak yerine doktorların önerilerini uygulayarak, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

'PARANOYAYA DÖNÜŞMESİN'

Koronavirüsün psikolojik ayağında kontrolün elde tutulması gerektiğini belirten Karaman, virüs için kaygıyı ön planda tutmak yerine dokunulan yerin kirli olduğu duygusuyla hareket edilebileceğini ifade etti. Kirli olduğunu bildiğimiz bir yüzeye dokunduğumuzda ellerimizi yıkamadan herhangi bir yere dokunamayacağımızın altını çizen Karaman, "Bizim duygularımız var. Bütün duygularımız bizi korumak içindir. Bu tür salgınlardan korunmak için aslında kaygıdan önce iğrenme duygumuz var. Bir şeyden iğrendiğimizde ağzımıza götüremeyiz ve dokunamayız. Pis bir şeye dokunmayız. Koronavirüsten bizi koruyan iğrenme duygusu. Kaygıyı devreye sokarsanız bu duygudan kaçmanız gerekir ancak nereye kaçacaksınız? Bu virüs görünmez, dokunulmaz ve koklanmaz. Yani duyu organlarımızla algılanmaz. Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Herhangi bir yerden bu hastalığı kapabiliriz. Bunun için hayatımızı sınırlandırdık, evlerimize kapandık. Bazen çıkmak zorundayız ama iğrenme duygusuyla hareket edersek otomatik olarak korunuruz. Genetik olarak bu duyguya göre dizayn olduğumuz için refleks olarak uzak kalırız. Dikkatli olmak ve hastalığı kapabileceğimiz yerlerde iğrenme duygusunu devreye sokmak bizi korur" ifadelerini kullandı.

'YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİLER'

Karaman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınanlara ve koronavirüsle direkt teması olanlara sağladıkları destek sayesinde hastaların kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade etti. Destek alan sağlık personellerinden de olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Karaman, "Koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra bu desteği online sağlamaya karar verdik. Online destek alabilmek için insanlar e-posta yoluyla bize başvuru yapıyor. Bize ulaşanlar arasından koronavirüse direkt teması olan insanlarla çalışıyoruz. Koronavirüs'e yakalanarak karantinada kalanlara ya da hizmet veren personele destek veriyoruz. Karantinada nefes sorunu yaşayan insanlarla konuştuk. Nefes alışverişleri düzeldi. Kendilerini daha rahatlamış hissettiler. En önemlisi yanlarında birilerinin olduğunu hissettiler. Tedavini yürüten sağlık personelinden başka birini görmüyorsun ve onlar da sana mesafeli duruyor. Katılanlarla ilgili şu ana kadar çok güzel örnekler aldık. Sağlık çalışanları hep risk altındaydı. Şu an evine gitme konusunda zorlanıyorlar. Sağlık çalışanları yaptığımız görüşmeler sonucunda onların da daha olumlu düşüncelere yöneldiklerini gözlemledik" diye konuştu.

İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok

Koronavirüs, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum         
14:39
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı         
14:33
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı         
14:33
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti         
14:30
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu         
14:23
Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi         
14:21
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var         
14:20
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak         
14:19
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:11
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor         
13:54
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi         
13:49
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti         
13:46
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var         
13:39
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı         
13:39
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada         
13:28
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum         
13:25
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında         
13:23
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır         
13:12
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 16:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]