İzmir ptt, izmir'de 'sevgililer günü' sergisi açtı - Son Dakika
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İzmir ptt, izmir'de 'sevgililer günü' sergisi açtı

6 saat önce

PTT, İzmir'de 'Sevgililer Günü' sergisi açtıİZMİR'deki PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü konulu pul sergisi açıldı.

İzmir ptt, izmir'de 'sevgililer günü' sergisi açtı, System.String[]

PTT, İzmir'de 'Sevgililer Günü' sergisi açtı

İZMİR'deki PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü konulu pul sergisi açıldı. Sevgililer Günü'ne özel kartpostalların da yer aldığı sergi 12-16 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'nde 'Sevgililer Günü' konulu pul sergisi düzenlendi. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan, PTT İzmir şube müdürleri, kursiyerler katıldı. PTT pullarından farklı konularda kronolojik olarak hazırlanan örneklerin yer aldığı sergide, Sevgililer Günü'ne özel kartpostallar da ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Sergide, zararlı böcek türlerinden tablolara, tarihte kadından Osmanlı tarihine birçok konuda basılmış pullar ziyaretçilerle buluştu. Sağlık Bakanlığı kapsamında düzenlenen Organ Bağışı Kampanyası standının da bulunduğu sergide, ziyaretçiler konuyla ilgili bilgi alarak, organlarını bağışladı. Şirket ayrıca, hazırladığı kampanya kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat döneminde iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacağını duyurmuştu.

Açılışta konuşan PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi birçok özel günde açtıkları sergilerden bu yıl ilkini Sevgililer Günü ile açtıklarını belirterek, "Pulculuk alanında Post Europe tarafından 2018 yılında 'Köprüler' temasıyla düzenlenen yarışmaya katılan PTT, üzerinde uzun köprülerin gösterildiği pulla en fazla oyu alarak, Avrupa'nın en iyi Altın pulu ödülünü almıştır. 2019 yılında da 'En iyi Avrupa Pulu Yarışması'nda endemik bir kuş türü olan Anadolu sıvacısının gösterildiği pul ile Avrupa'nın En İyi Gümüş Pulu olarak göğsümüzü kabartmıştır. Sevgi emektir, sabırdır, umuttur, hayattır. Sevgi inanmaktır, en güzel duyguları paylaşmaktır. İnsanları birbirine yakınlaştıran en saf duygudur sevgi. Bir şeye içtenlikle bağlanmak, onu sevmek ve sahiplenmek verilebilecek değerlerin en büyüğüdür. Bu duygu ve düşüncelerin sadece böyle günlerde değil tüm zamanlarda yaşanması dileği ile tüm insanların Sevgililer Günü'nü kutlayarak dostluk ve kardeşlik diliyorum. PTT ailesi olarak hem şirketteki atılımlarla hem de küresel posta sektörünün yatırımlarını yarınlara taşıyacak çalışmalarla onur duymakla beraber bu yılki 14 Şubat Sevgililer Günü'nü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutlamaktayız" dedi.

Sevgililer Günü, Karşıyaka, İzmir, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
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