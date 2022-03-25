İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, yenilenerek hizmete açıldı - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, yenilenen haliyle Kültürpark'ta kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, İzmir ve Ege'nin zengin kültürü ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nin 1952 yılından bu yana sanatseverlerin anılarında kıymetli bir yeri olduğunu söyleyen Yavuz, müzenin tarihini ve gelecek planlamasını şöyle anlattı:

"İzmir Resim Heykel Müzesi 9 Eylül 1952 yılında bu binada faaliyete geçmişti. 1973 yılında Konak'taki büyük binaya geçerek Ekim 2020'deki depreme kadar o binada kaldı ve bu uzun süre içinde binlerce sanatseveri ağırladı. Yıl sonu itibarıyla Alsancak Tekel Fabrikalarının kültür sanat kompleksine dönüşmesi sonrası müzemiz kalıcı olarak oraya taşınacak. Restorasyonunu yaparak bugün hizmete açtığımız binamız da İzmir Sanat Galerisi olarak hizmet vermeye devam edecek."

Yavuz, müze bünyesindeki eserlerin de Kültürpark'taki binaya taşındığını kaydederek, "Eserlerimiz için gerekli iklimlendirme ve teknik depolama alanı hazırlayarak 591 sanat eserimizi taşıdık ve koruma altına aldık. 100 eserden oluşan seçki, dönemsel sergiler ve etkinlikler, sanatseverleri ağırlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nin açılış kurdelesi kesildi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğu gösteri sundu.