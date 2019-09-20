Son Dakika Haberleri: İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatılacak
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İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatılacak

35 dakika önce

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatılacak, System.String[]

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Saat Kulesinin "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatılacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farkındalık çağrısına, gönüllü sivilli toplum kuruluşlarının, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzaymır Derneğinin de destek verdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, alzaymır ve demans hastaları için üst düzey bakım uyguladıklarını 2007'de iki hastalığı önleyici çalışmalar yürüten Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezini açtıklarını belirtti.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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