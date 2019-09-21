Son Dakika Haberleri: İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı
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İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

14 dakika önce

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı, System.String[]

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.

Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Eylül, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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