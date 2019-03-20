Son Dakika Haberleri: İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını

İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını

10 dakika önce

Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını (3)TÜNEL ULAŞIMA KAPANDIİzmir'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yanan tırdaki yangının, sürücü kabininin yer aldığı çekici bölümünde çıktığı öğrenildi.

Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını (3)

TÜNEL ULAŞIMA KAPANDI

İzmir'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yanan tırdaki yangının, sürücü kabininin yer aldığı çekici bölümünde çıktığı öğrenildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden İzmir Limanı'na cıvata taşıyan, evli ve iki çocuk babası Murat Genç'in (50) kullandığı 34 VN 1454 plakalı tırda çıkan yangın nedeniyle tünel, ulaşıma kapandı. Araç şoförü Murat Genç, İzmir'e giderken tırın sağ tarafında bir patlama duyduğunu belirterek, "Tünele girerken hiçbir sıkıntı yoktu. Patlamayı duyunca diğer sürücüleri tehlikeye atmamak için hemen sağa çektim. Ondan sonra zaten tırın sürücü bölümü tamamen alev aldı" dedi. Sürücü kabininden sadece cep telefonunu alabildiğini dile getiren Genç, "Daha sonra zaten tünel hoparlörlerinden 'sürücü hemen araçtan uzaklaş' diye anons yapıldı. Ben araçtan uzaklaştım. Ardından itfaiye ve sağlık ekipleri geldi, olaya müdahale etti" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:53 Kaynak: DHA

Genç, Manisa, İzmir, Güncel
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