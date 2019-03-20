İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını-2

İzmir'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İzmir'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, araç yangınını söndürdü.



İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir tırda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel önlem amaçlı, araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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