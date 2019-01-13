Son Dakika Haberleri: İzmir Sağanak Yağışın Vurduğu İzmir de Hayat Normale Döndü

İzmir Sağanak Yağışın Vurduğu İzmir de Hayat Normale Döndü

1 saat önce

İzmir Sağanak yağışın vurduğu İzmir de hayat normale döndü(Tür: Yurt)

İzmir Sağanak yağışın vurduğu İzmir de hayat normale döndü

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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