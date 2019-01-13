İzmir Sağanak Yağışın Vurduğu İzmir de Hayat Normale Döndü
1 saat önce
İzmir Sağanak yağışın vurduğu İzmir de hayat normale döndü(Tür: Yurt)
İzmir
Sağanak yağışın vurduğu İzmir de hayat normale döndü
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:57 Kaynak: DHA
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