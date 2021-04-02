İzmir Sağlık Müdürlüğü "yatak bulunmaması nedeniyle bir hastanın yaşamını yitirdiği" iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

İzmir Sağlık Müdürlüğü "yatak bulunmaması nedeniyle bir hastanın yaşamını yitirdiği" iddiasını yalanladı Açıklaması

02.04.2021 19:39
İzmir Sağlık Müdürlüğü

İzmir Sağlık Müdürlüğü, hasta A.Ö'nün özel bir hastanede hayatını kaybetmesinin, İzmir'de yatak bulunmamasıyla ilgili olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İzmir Sağlık Müdürlüğü, hasta A.Ö'nün özel bir hastanede hayatını kaybetmesinin, İzmir'de yatak bulunmamasıyla ilgili olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İzmir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden A.Ö. ile ilgili haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer aldığı belirtildi.

A.Ö'nün 10 yıldır "Relapsing polikondrit" ve "Cogan sendromu" ön tanısıyla takip edildiği, hastaya "abdominal aorta anevrizması" ve "trombüs" nedeniyle daha önce anjiografi yapıldığı ve stent takıldığı belirtildi.

A.Ö'nün 10 Mart 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğine başvurduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından acil bir durum olmadığı gerekçesiyle COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir."

Hastanın 31 Mart 2021'de bulantı, kusma ve çarpıntı şikayetleriyle 112 Acil Servis ambulansıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir.

Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır."

Hastanın 1 Nisan perşembe günü "Cogan sendromu+ Pulmoner ödem" tanısıyla entübe edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 2 Nisan 2021'de hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Sağlık Müdürlüğü 'yatak bulunmaması nedeniyle bir hastanın yaşamını yitirdiği' iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı         
20:29
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu         
19:50
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 20:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Sağlık Müdürlüğü "yatak bulunmaması nedeniyle bir hastanın yaşamını yitirdiği" iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei