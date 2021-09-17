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İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK - Son Dakika

İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

17.09.2021 15:26

İZMİR'de 12 Ekim'de düzenlenecek 29'uncu İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi ve İzmir Vizyon Ödülleri etkinliği kapsamında İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgili paydaşların bir araya getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

İZMİR'de 12 Ekim'de düzenlenecek 29'uncu İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi ve İzmir Vizyon Ödülleri etkinliği kapsamında İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgili paydaşların bir araya getirilmesinin hedeflendiği bildirildi. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Medical Türkiye sponsorluğunda yapılacak organizasyonda, yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla 'Marka Şehir İzmir Projesi' anlatılacak.

Türkiye'nin 2020-2021 yılı verilerine göre sağlık turizminden elde ettiği gelirin 2.5 milyar doları aştığını kaydeden İGEME Genel Müdürü Murat Işık, Türk sağlık turizminin gelişmesi ve dünya genelinde marka haline gelmesi için çağa uygun yenilikçi projelerin geliştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Sağlık turizmi ve ihracat konusunda farkındalığı arttırmak ve bunun ekonomik katkısını sağlamak için birçok proje yaptıklarını anlatan Işık, "29'uncu toplantımızı duyurmak için bir araya geldik. Covid-19 döneminde 2 yıldır bu tip etkinliklere ara verilmişti. Sağlık turizmi alanında İzmir'in marka bir şehir olabileceğine inanan bir ekibiz. Bununla ilgili İzmir'in içinde bulunduğu sosyolojik, kültürel ve turistik alandaki çalışmaların dünyaya doğru anlatılırsa sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Yurt dışından konukların katılacağı uluslararası bir organizasyon planladık. ABD, İngiltere Almanya'da sağlık turizmi paydaşı olan basın mensupları, acenteler, sigorta şirketleri ve sendika temsilcileri burada olacak. Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili verdiği hizmetleri onlara direk tanıtıp, Türkiye'den ne istediklerini belirlemeye çalışacağız. Sağlık turizmi devletin önemsediği bir alan" dedi.

SADECE SAĞLIK DEĞİL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK YÖNÜ DE ANLATILACAK

Sağlık hizmetinin ihracat kapsamına alındığını ve bunun gelişmesi için acentelere maddi destekler verildiğini ifade eden Murat Işık, organizasyon kapsamında bu desteklerle neler yapılabileceğini hizmet sunucularına anlatmayı ve yurt dışından hasta bulmakla ilgili hangi eylemlerin yapılması gerektiğini konuşacaklarını dile getirdi. 29. İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi'nin ciddi bir tanıtım, turizm ve pazarlama hizmeti olacağını anlatan Işık, şöyle devam etti:

"İzmir'in sadece sağlık değil kültürel ve turistik yönünü de anlatmaya çalışacağız. Hedef ülke İtalya ve Rusya olarak tespit edildi. 12 Ekim'de çok önemli bir çalışmayı duyuracağız. İtalya Ticaret Odası ile İGEME'nin bir arada yürüteceği Sağlık Turizmde İtalya Hedef Ülke Projesi'ni anlatacağız. İtalya'dan İzmir'e direk sağlık turisti getirmeyi hedefliyoruz. İzmir'in kendi servis sağlayıcıları ile yurt dışında oluşturacağı bir köprünün temelini atacağız. Sağlık turizmi beyaz yakalı ve genç işsiz diye tabir edilen kitlenin çok rahat istihdam edileceği fırsatlar barındırıyor. Üniversiteli işsiz sayısı açısından önemli bir lokasyon. Sağlık turizminde dijital pazarlama, markalaşma, operasyonel süreçler, kültür ve diğer ürün çeşitlendirilmeleriyle şehre önemli bir yatırım alanı oluşturulacak. İzmir'de sağlık turizmi yapılıyor. Bunun ekonomiye katkısının farkında değiliz. Dünyanın en büyük arama motoru Google'daki arkadaşlarımız Türkiye'nin sağlık turizmini geliştirmek için İzmir'de yapacakları projeyi açıklayacaklar. Hastane kliniklerine nasıl destek verdiklerini anlatacaklar."

'İZMİR'İN MARKA OLMAK İÇİN HER ŞEYİ VAR'

İzmir'in marka şehir olması için potansiyele sahip olduğunu ifade eden Murat Işık, devletin hizmette rekabeti arttırmak adına destek verdiğini belirterek, "Neden her uçakta İzmir'e gelen bir sağlık turisti olmasın? Fizik tedavi ve termalle ilgili İzmir'in bir cazibe merkezi olduğunu anlatmak istiyoruz. Tedavi olurken şehri tanımak kültür ve ekonominin konusu olacak çalışmaları da yapmak istiyoruz. İzmir'in marka olmak için her şeyi var. Devletin hizmette rekabetçiliği geliştirmek adı altında kümelenme desteği var. Bu etkinlikle birlikte İzmir'deki sağlık kuruluşlarını belli bir şemsiye altında toplayarak devletin verdiği destekle uluslararası hale getirmek ve bu katma değeri arttırmak için çalışıyor olacağız. Farklı ülkelerden alım heyetleri olacak. Gerçek alıcılarla Türkiye'den sağlık hizmeti alan insanları da getireceğiz. Hizmeti Türkiye'den almamış ikna ettiğimiz 5 hastamız neden Türkiye'de tedavi olmadığını anlatacak. Böylece neyi düzeltmemiz gerektiğini değerlendireceğiz. Bu organizasyonun devamında İngiltere, Hollanda, İtalya ve Özbekistan'da sağlık organizasyonları yapacağız. İzmir'deki sağlık kuruluşu temsilcilerini oraya götürüp hastayı kaynağından alıp getirmelerini sağlayacağız" dedi.

İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sağlık turizmi, Türkiye, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK - Son Dakika
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