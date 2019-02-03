Son Dakika Haberleri: İzmir Sağlık Turizminin, Ticaretin, Lojistik ve Ulaştırmanın Merkezi Olacak"

İzmir Sağlık Turizminin, Ticaretin, Lojistik ve Ulaştırmanın Merkezi Olacak"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ""İzmir sağlık turizminin, ticaretin, lojistik, ulaştırma ve hava kargonun merkezi haline gelecek.

İzmir Sağlık Turizminin, Ticaretin, Lojistik ve Ulaştırmanın Merkezi Olacak
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ""İzmir sağlık turizminin, ticaretin, lojistik, ulaştırma ve hava kargonun merkezi haline gelecek." dedi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Nihat Zeybekci'nin WhatsApp üzerinden kendisine mesaj göndererek mahallelerinin sorunlarını anlatmak için kendisini davet eden kahvehane sahibi Yaşar Özer'i, Karşıyaka Şemikler'deki işyerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, bir vatandaşın Mavişehir trafiğinin sıkışıklığını hatırlatması üzerine Zeybekci, uygulamaya sokacakları projelerin İzmir trafiğine önemli ölçüde rahatlama getireceğini, bu bölgeye yönelik de çalışmalarının yer aldığını belirterek, vatandaşlardan 7 Şubat'taki proje tanıtımını yakından takip etmelerini istedi.

Zeybekci, görev için hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye, İzmir'in geleceğinin üzerini ideolojik bahaneleri örttürmeyin. 21. yüzyılda bu problemleri tartışmak ilkelliktir, bu şehre hakarettir. Turizm yatırımcısına gösterilecek altyapısı tamamlanmış bir yatırım alanı yok. İzmir'in en gözde yeri Karaburun yarımadasında bazı yerlerde kanalizasyon yok, fosseptik problemi var. Ege Serbest Bölgesine ekonomi bakanlığım döneminde önemli katkım oldu. Bu alanların İzmir'in her yerine serpiştirilmesi lazım. İzmir sağlık turizminin, ticaretin, lojistik, ulaştırma ve hava kargonun merkezi haline gelecek."

Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurucusu, Türk Milleti'nin baş tacı olduğunu belirterek, Atatürk'ü bir partinin sınırlarına hapsetmenin kimsenin haddine olmadığını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:19 Kaynak: AA

Karşıyaka, belediye başkan adayı, İzmir, Politika
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