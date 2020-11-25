İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı - Son Dakika

İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı

25.11.2020 13:29
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı, System.String[]

İZMİR'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklandı.

İZMİR'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklandı. Buna rağmen birçok vatandaşın yasağa rağmen kurala uymadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar sahilin yemek için uygun bir yer olduğunu söylerken, bazıları kuraldan habersiz olduklarını ifade etti.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde Türkiye genelinde yükselişe geçen koronavirüse karşı yeni alınan tedbirleri açıkladı. Karara göre vatandaşların sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına karar verildi. Yasağa rağmen bazı İzmirliler, sahil bandında ya da çimler üzerinde koydukları masa ve sandalyelerde yemeklerini yedi. Soğuk havaya rağmen birçok vatandaşın kuralı uymadığı görüldü. Vatandaşlardan bazıları kuraldan haberdar olmadıkları gerekçesiyle sahile geldiklerine ifade etti. Kimi vatandaş ise kentin diğer yerlerinin daha kalabalık olduğunu, sahili daha sakin olması nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. Yasağı öğrenince şaşkınlık yaşayan bazı İzmirliler, sahilden ayrılacaklarını ifade etti.  Sahilde yemek yerken görüntülen Metin Sanır, yasaktan memnun olmadığını ifade edip kalabalık yerler nedeniyle sahilde yemek yemenin daha uygun olduğunu kaydetti. Yasaktan bilgisi olmadığını söyleyen Ceren Türkkolu ise, "Bilmiyorduk. İzmir'de yaşamıyoruz. Günübirlik İzmir'e gelmiştik. Yasak olduğundan bilgimiz yoktu" dedi.


İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı
İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı - Son Dakika


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