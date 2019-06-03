İZMİR Sahiller doldu, caddeler boşaldı

Sahiller doldu, caddeler boşaldı
DOKUZ günlük Ramazan Bayramı
tatilini fırsat bilen İzmirliler, tatil beldelerine ve yazlıklara akın edince şehrin en kalabalık yerleri bile boşaldı. Kentteki otomobil sayısının azalması cadde ve bulvar trafiğini rahatlatırken, meydanlardaki tenhalık da dikkat çekti.
Ramazan Bayramı tatilinin geçen cuma günü mesai bitimi itibariyle başlamasıyla İzmir kent merkezi tenhalaştı. Kimileri cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS
) bitmesini bekledi. Sıcaklığın 30 dereceleri aşmasıyla İzmirliler, sevdikleriyle hasret gidermek için ya memleketlerine ya da kentin gözde turizm ilçelerine atın etti. Kentin simgelerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı
, İzmir Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak
Meydanı, Kodron ve Karantina Meydanı'ndaki tenhalık dikkat çekti. Kordon'un çimlerine uzanarak, oturarak sohbet eden yüzlerce İzmirli'den geriye parmakla sayılacak azlıkta kişilerin olduğu yeşil görüntü kaldı. Normal zamanda araçların uzun kuyruklar oluşturduğu kentin en işlek cadde ve bulvarlarında tek tük araçlar görüldü. Özellikle gençlerin sosyalleştiği Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi
'ndeki sakinlik de dikkat çekti. Meydanlarda sadece kuş yemi satanlar, çarşı iznine çıkan askerler ve balık tutan vatandaşların olduğu gözlendi. Gündoğdu Meydanı'nda kuş yemi satan Ulvi Türkseven
, Kordon'daki sakinliğe dikkat çekerek, meydanın kuşlara kaldığını söyledi. Türkseven, Uzun yıllardır burada kuş yemi satıyorum. Tatilin başlamasıyla birlikte İzmir bomboş kalıyor. Bazıları memleketine sevdikleriyle hasret gidermeye gidiyor, bazıları yazlık bölgeleri tercih ediyor. Böyle olunca meydan da kuşlara kalıyor. Genellikle bayramın ilk günü biraz daha kalabalıkken, sonraki günler şehir tamamen sakinliyor dedi.