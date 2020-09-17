İzmir sahillerinin "beyaz" süsü - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları sahilde güzel görüntüler oluşturuyor.

Pamucuk sahilinde yer alan kum zambakları kumsala yüzmeye gelen tatilcilerin de dikkatini çekiyor.

Beyaz çiçeği ve hoş kokusuyla sahili süsleyen çiçeğin nesli de tükenme tehlikesi altında yer alıyor.

Son yıllarda bölgede sayısı gittikçe azalan kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası ise 73 bin lira.