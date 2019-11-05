Son Dakika Haberleri: İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar
Son Dakika Güncel İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

6 saat önce

Sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlarİZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

İZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konak'taki bir depoda sahte içki üretilerek satıldığını bilgisini aldı. Dün (pazartesi) sabah harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan kontrolde, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
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