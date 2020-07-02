İZMİR Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldı - Son Dakika

İZMİR Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldı

Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldıGIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, mineral ve vitamin deposu sakatatın faydalarından bahsetti.

Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldı

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, mineral ve vitamin deposu sakatatın faydalarından bahsetti. Türkiye'nin, sık tercih edilmesine karşın sakatat tüketiminde Avrupa'nın gerisinde olduğunu kaydeden Toprak, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak Gıda Bilim Kurulu'nu olumlu bulduğunu belirterek, "Çünkü gıda bilimi konusunda eğitimi olmayan birçok kişi, muayenelerinin ya da kitaplarının satışının artması için gıda bilimi konusunda herhangi bir eğitimi olmamasına karşın bir sürü söylemde bulunuyor. Bu da halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını engelliyor" dedi.

Doğu illerinde ciğer, mumbar ve işkembe gibi yemekler tercih edilirken, İzmir gibi batı kentlerinde ise daha çok kokoreç ve kelle söğüş gibi yemekler tüketiliyor. Özellikle sakatat yemekleri sabah, akşam sofralardaki yerini alıyor. Sabah özellikle kelle paça ve işkembe gibi çorbalarla kahvaltıda yerini alırken, öğle ve akşam kokoreç, söğüş, böbrek ve şırdan gibi yemek çeşitleriyle ağızlarda lezzet şöleni yaşatıyor. Ülkenin batısından doğusuna oldukça sık tercih edilmesine karşın, sanılanın aksine sakatat tüketiminde Türkiye'nin Avrupa'nın gerisinde olduğu açıklandı.

'SAKATAT HEMEN TÜKETİLMELİDİR, BOZULABİLİR'

Türkiye'nin, sakatat tüketiminde Avrupa'nın gerisinde olduğunu kaydeden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, vitamin A, B12, B2, B1, B6, niasin ve sodyum, potasyum, demir, fosfor, selenyum gibi birçok vitamin ve mineral açıdan zengin olan sakatının kırmızı ete oranla daha az oranda yağ içerdiğini ifade etti. Yemek yemenin fizyolojik, sosyal ve kültürel bir olgu, doğru beslenmenin ise bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Toprak, sağlıklı ve güvenilir her türlü gıda maddesinin tek yönlü olmamak kaydıyla dengeli bir beslenme sistemi içinde tüketilmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını dile getirdi. Toprak, ete nazaran çok daha çabuk bozulabilen ve doğal niteliğini kaybeden sakatatları alır almaz hemen tüketilmesi gerektiğini söyledi.

'GIDA BİLİM KURULU'NU OLUMLU BULUYORUM'

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak Gıda Bilim Kurulu'nu olumlu bulan Toprak, "Çünkü gıda bilimi konusunda eğitimi olmayan birçok kişi, muayenelerinin ya da kitaplarının satışının artması için gıda bilimi konusunda herhangi bir eğitimi olmamasına karşın bir sürü söylemde bulunuyor. Bu da halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını engelliyor bu açıklamalar. Artık ispat gerekecek" dedi. Bilim Kurulu'nun oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Toprak, bu kurul içinde gıda mühendisleri odasından da bir temsilcinin bulunması gerektiğini kaydetti.

'MUTLULUK VERİYOR"

Balçova ilçesi İnciraltı'da kokoreç dükkanı işleten Serkan Alak, sakatat ürünlerinin çokça tüketilmesinin lezzetli olmasından kaynaklandığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre bu tür ürünlerin mutluluk hormonunu artırdığını söyleyen Alak, eşiyle ya da sevgilisiyle tartışmış birçok müşterisinin kendilerine yemeğe geldiğini ve işletmelerinden mutlu olarak ayrıldığını söylemesi, tebessüm ettirdi.

Restoran işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Yalçın Akbıyık (36), Avrupa'nın bizden daha fazla sakatat tükettiğine inanamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Türk milleti olarak çok daha fazla tükettiğimizi düşünüyordum. Maalesef onlardan az tüketiyormuşuz. Restoranımızda en fazla kelle paçaya talep var. İzmirliler olarak söğüş ve kokoreçi çok sık tüketiyoruz. Sakatata bayılıyoruz."

'HER KAFADAN SES ÇIKIYOR, BU DOĞRU DEĞİL'

Gıda Bilim Kurulu'nun kesinlikle oluşturulması gerektiğini belirten Akbıyık, "Her kafadan bir ses çıkması normal değil, doğru değil. Direk sağlıkla ilgili. Böyle bir kurulun oluşturulması yerinde olur" dedi.

İzmirliler ise sakatat yemeklerini sevdiklerini, sıkça tükettiklerini söyledi. Vatandaşlardan Ersin Kalaycı (30), "Avrupa'da sakatat tüketiminin bizden çok olacağını düşünmüyorum. Türk halkı olarak hayvanın her yerini tüketiyoruz. Avrupa bizi geçemez. İnanmıyorum" diye konuştu.

Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldı - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:56 Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
19:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Sakatat tüketiminde Türkiye, Avrupa'nın gerisinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]