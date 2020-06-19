İZMİR 'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor' - Son Dakika

İZMİR 'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor'

'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor'İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, koronavirüs sürecinde evde kalan diyabet hastalarının tedavi sürecinde aksaklıklar yaşandığını belirterek, hastaları en küçük bir sorunda doktora başvurmaları konusunda uyardı.

'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor'

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, koronavirüs sürecinde evde kalan diyabet hastalarının tedavi sürecinde aksaklıklar yaşandığını belirterek, hastaları en küçük bir sorunda doktora başvurmaları konusunda uyardı. Uzm. Dr. Yetim, "Diyabet, tansiyon, kalp damar hastalarımız koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı, ancak bunun yanında esas hastalıklarını da unutmamaları gerekiyor" dedi.

Diyabet hastalığının çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bu hastalığın her 10 kişiden birinde görüldüğüne dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde açıklanan verilere de değinen Yetim, "Hasta sayısı, vefat sayısı gibi sayılar açıklanıyor. Emin olun diyabet konusunda bir rakam yazılsa hiç bu rakamlardan aşağı kalmaz. Şu anda güncel konu koronavirüs. Gerekeni yapacağız, ancak kronik hastaları da asla ihmal etmeyeceğiz. Özellikle diyabet hastalarına önerim kontrollerini yaptırsınlar, mutlaka en ufak bir durumda doktorlarına danışsınlar. Doktorlarına telefonla ulaşamazlarsa, tedbirlerini alarak hastanelerde kontrollerine gelsinler" dedi.

'KONTROLLERİ YAPILMALI'

Diyabet hastalarının belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Yetim, "Kronik hastalıklar, sürüp giden, hiçbir zaman tam olarak geçmeyen hastalıklar anlamına geliyor ve sürekli tedavi edilmesi gerekiyor. Bütün organların kronik olarak sürüp giden yetmezlikleri de kronik hastalıklardandır. Diyabet hastalığı çok önemli ve sık görülüyor. Her on kişiden biri diyabet hastasıdır. Devamlı kontrol altında olmaları ve her gün tedavilerini aksatmadan uygulamaları gerekir. Diyabet hastalığında ilaçlar ve yaşam şekli önemlidir. Çok sayıda diyabet hastamız var. Derecesine göre tedaviler de değişebiliyor. Diyabet hastalarının belirli aralıklarla kontrole gelmesi gerekiyor. Hastalarımızı derecelerine göre iki ay ile altı ay arasında kontrollere çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TELE TEDAVİ' UYGULUYOR

Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların koronavirüs nedeniyle hastaneye gelmeye çekindikleri için kendilerine telefonla ulaştıklarını aktaran Uzm. Dr. Yetim, adeta 'tele tedavi' yaptıklarını belirterek, "Bu dönemlerde özellikle 65 yaş üstü olan diyabet hastalığının yoğun görüldüğü yaştakiler hastanelerimize gelemiyorlar. Çok önemli bir sağlık sorunu olmadan gelmemeleri bir taraftan koronavirüs açısından doğru bir şey, ancak kronik hastalıklar açısından doğru olduğunu söyleyemem. Bizlerle telefonda iletişim kurmaya çalışıyorlar. Gelmeye çekindikleri için adeta tele tedavi gibi yapmaya çalışıyoruz. Ben şu mesajı vermek istiyorum; evet koronavirüs çok önemli ve bu konuda herkes artık bir şeyler biliyor. Hastanemizde olduğu gibi birçok hastanede de koronavirüs artık çok azaldı ve hastanelerin belli bölgelerinde karşılanıyor. Her kapalı ortama girerken olduğu gibi hastaneye her giren kişinin ateşi ölçülüyor. Ateşi olan hastalar hiçbir şekilde normal servislere alınmıyor, ateşli hastalıklar bölümüne yönlendiriliyor" dedi.

Diyabet hastalarının 'koronavirüs var evde kalıyorum' düşüncesiyle yeme-içme konusunda dikkati elden bırakmamaları gerektiğine de değinen Uzm. Dr. Yetim, "Hareket etmek bu süreçte sınırlandırılmış olabilir, ancak diyabet hastaları mutlaka hareket etmeli, jimnastik hareketlerini ihmal etmemeli. Fırsat bulduklarında hava şartları da uygun olduğunda, yürüyüş yapmalılar" diye konuştu.

'SAĞLIĞIMIZA DİKKAT ETMİYORUZ'

Diyabet hastası Celal Uğurlu (65) ise diyabet kontrolünü sağlama konusunda zorlandığını dile getirerek, "Dengesiz bir şekilde beslendiğimiz için bazen yükseliyor, az yediğim zaman ve dikkat ettiğim zaman düşmeye başlıyor. Sabah, öğle ve akşam üç öğün yememiz gerekirken, bazen öğün atlıyoruz. Bu şekilde çok zararlı ama sağlığımızı önemsemiyoruz. Yediklerime ve içtiklerime dikkat etmeye başladığım zaman şekerim düşüyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR 'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor'

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 'Salgın döneminde diyabet hastaları tedavilerini aksatıyor' - Son Dakika

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