İZMİR Salgın döneminde tuvalet ihtiyacı sorun haline geldi - Son Dakika

İZMİR Salgın döneminde tuvalet ihtiyacı sorun haline geldi

Salgın döneminde tuvalet ihtiyacı sorun haline geldiKORONAVİRÜS tedbirleri devam ederken, vatandaşlar umumi yerlerdeki tuvaletleri kullanmaktan çekinmeye başladı.

Salgın döneminde tuvalet ihtiyacı sorun haline geldi

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KORONAVİRÜS tedbirleri devam ederken, vatandaşlar umumi yerlerdeki tuvaletleri kullanmaktan çekinmeye başladı. Doktorlar pek çok kişinin bu çekince yüzünden idrarını uzun süre tuttuğunu ve bu durumun böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığı beraberinde getirebileceğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürerken, bulaş riski dolayısıyla ortak kullanılan alanlar gündeme gelmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde pek çok önlem alınırken, vatandaşlar umumi yerlerdeki tuvaletleri kullanmaktan çekinmeye başladı. Tuvalete çıkmama süresi artınca bu durumun sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunan uzman doktorlar, pek çok kişinin bu çekince yüzünden idrarını uzun süre tuttuğunu ve idrarı tutmanın böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığı beraberinde getirebileceğini söyledi.

'BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE SONUÇLANABİLİR'

Koronavirüs sürecinde umumi tuvalet kullanımının problemli bir konu olduğunu söyleyen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, "Biz normalde hekim olarak hastaların idrar yapmalarını ertelemesini önermiyoruz. İdrarı geciktirmek, idrara çıkmak için tereddüt yaşanması bizim istediğimiz bir durum değil, çünkü bazı sağlık problemlerine sebebiyet veriyor. Uzun vadede mesane içinde biriken idrar, mesanenin, yani sidik kesesinin kasılma kabiliyetini yitirmesine sebebiyet veriyor. Bu durum da uzun vadede böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecek kadar vahim tablolara sebebiyet verebiliyor" diye konuştu.

Vatandaşların idrar ihtiyacını ertelemesini önermediğini ifade eden Op. Dr. Akıncıoğlu, "Koronavirüs döneminde ortak alanların kullanımıysa önerilmiyor. Bu dönemde koruyucu önlemler alınabilir. Vatandaşların su tüketimini kısıtlamalarını kesinlikle önermiyoruz. Günde 1,5, hatta 2,5 litre su mutlaka tüketilmelidir, ancak sık idrara çıkılmasına sebep olan çay ve kahve gibi alışkanlıkların minimuma indirilmesinde fayda var. Bu gibi sıvılar tüketildiğinde normalde çıkacağımızdan daha fazla idrar çıkıyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS SİFON YOLUYLA BULAŞABİLİR'

Umumi tuvaletlerin bulaş tehlikesi olduğunu hatırlatan Op. Dr. Akıncıoğlu, "Koronavirüsün sadece hava yoluyla bulaştığını zannediliyordu, ancak yapılan çalışmalarda virüsün dışkıda da idrarda da olduğunu gösterdi. Bu da umumi tuvaletlerin virüs bulaşı açısından oldukça tehlikeli yerler olduğu anlamına geliyor. Sifon kullanımı özellikle virüsün havalanmasını sağlayarak bulaşı artırıyor. Bu yüzden tuvaletleri kullanacak kişilerin yanlarında mutlaka bir dezenfektan bulundurmalarını ve klozet kapaklarını silmelerini öneriyoruz. İkincisi sifon kullanılacaksa klozet kapağı kullanılmalıdır. Tüm işlemden sonra ekstra bir daha dezenfektan kullanılmalıdır. Kendi yaşadıkları alanda ise seyreltilmiş çamaşır suyuyla dezenfeksiyon yapılmalıdır" diye konuştu.

'HERKES KENDİNİ KORUMA ALTINA ALIYOR, TUVALETLERİ PİS BIRAKIYOR'

Günde ortalama 100 kişinin girdiği bir tuvaleti temizleyen görevli Emel Yavaş, "Koronavirüs başladığından beri tuvalet alışkanlığı çok değişti. Herkes kendini koruma altına alarak başkalarını düşünmemeye başladı. Sifonu çekmiyorlar, çöpün kapağını açmak yerine yere atmayı tercih ediyorlar. Lavabonun çeşmesini açık bırakıyorlar. Dokunmaktan çekiniyorlar. Bir başkasının arkasından geleceğini hiç düşünmüyorlar. Koronavirüsten önce her şey daha temizdi" dedi.

'PİS BIRAKMAYIN, PEÇETE KULLANI'

Temizlik görevlilerinden Hayriye Olgun, "İnsanlar tuvalete girmekten de korkuyorlar, girdikten sonra bir yerlere dokunmaktan da korkuyorlar. Tuvalet temizliğine özen göstermiyorlar. Sifonu çekmiyorlar, peçeteleri çöp kutusuna atmıyorlar. Tuvalete girince çok fazla peçete biriktiğini görüyorum. Önceden böyle şeylerle karşılaşmıyorduk. Tuvalete girdikleri zaman ellerine bir peçete alarak tuvaletin sifonunu çekebilirler. Çöp kutusuna dokunmadan peçeteleri atabilirler. Lavaboları peçete yardımıyla kapatabilirler" diye konuştu.

'KENDİ BÖBREKLERİMİZE ZARARI VAR'

Umumi tuvaletleri kullanmadığını söyleyen vatandaşlardan Aliye Aslan, "İşim olmadıkça çıkmıyorum. Tuvalete girmiyorum. Bugün dışarıda oturduk, tuvalete girmedim. Yemek yedim ve çıktım. Bu sürenin uzamasının kendimize zararı var. Kendi böbreklerimize zarar veriyoruz. Bugün gittiğimiz yer çok pisti" dedi.

Tuvalete girme endişesi taşıyan vatandaşlardan Furkan Uyar ise, "En son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. İnsanlar kendi beden temizliklerinin sorumluluğunu dahi taşımıyorlar. Ben 8 yıldır hizmet sektöründe çalışıyorum. Restoranların temizliğini biliyorum. Umumi tuvaletleri kullanmaktansa evi beklemek veya bildiğim bir yere gitmeyi tercih ediyorum. Bu sürenin uzaması sağlık açısından riskli olabilir" diye konuştu.

Koronavirüs, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Salgın döneminde tuvalet ihtiyacı sorun haline geldi - Son Dakika

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