İzmir sallanıyor! Yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi - Son Dakika

İzmir sallanıyor! Yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi
22.07.2021 10:13
Kısa bir süre önce yıkıcı bir depremle sarsılan İzmir'de yaralar sarılsa da sık sık yaşanan depremler sebebiyle endişe sürüyor. Son olarak İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 32 dakika arayla art arda iki deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre ilk depremin büyüklüğü 4.0; ikincisinin ise 4.2 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi.
İKİNCİ DEPREM YARIM SAAT SONRA GERÇEKLEŞTİ
İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.
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