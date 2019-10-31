Son Dakika Haberleri: İzmir şarkıcı della miles, cumhuriyet balosu'na katıldı
Son Dakika Güncel İzmir şarkıcı della miles, cumhuriyet balosu'na katıldı

İzmir şarkıcı della miles, cumhuriyet balosu'na katıldı

6 saat önce

Şarkıcı Della Miles, Cumhuriyet Balosu'na katıldıSoul Rock Müziği'nin önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İzmir özel bir okulun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Şarkıcı Della Miles, Cumhuriyet Balosu'na katıldı

Soul Rock Müziği'nin önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İzmir özel bir okulun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Atatürk'ün Latife Hanım'la evlendiği Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte şarkıcı Della Mİles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemini yansıtan kostümüyle dikkat çekti. Gece boyunca hayranları ve sanatseverlerle tek tek ilgilenen Miles, Türkiye'ye olan aşkının hem inanç hem de insanlarının güzelliği ile bağlantılı olduğunu belirtti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirdi. Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, Atatürk bir rejim değiştirip halkına demokrasi sundu. Ben de ona saygımı sunuyorum dedi.

İzmir şarkıcı della miles, cumhuriyet balosu'na katıldı

Amerika Birleşik Devletleri, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
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