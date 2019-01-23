İzmir Sazlı Sözlü Seçim Çalışması

Sazlı sözlü seçim çalışmasıİzmir'de AK Parti'nin Konak'tan Belediye Başkan Adayı gösterdiği Melek Eroğlu (50), renkli bir seçim kampanyası yürütüyor.

Sazlı sözlü seçim çalışması



İzmir'de AK Parti'nin Konak'tan Belediye Başkan Adayı gösterdiği Melek Eroğlu (50), renkli bir seçim kampanyası yürütüyor. Kızı ve oğlunun eğitimlerine ara vererek seçim çalışmalarına katıldığı Eroğlu, seçmenle buluşmasında Ege türküleri söylüyor.



AK Parti, yerel seçimde İzmir'in ün büyük ilçelerinden Konak'ta partinin emektarlarından mimar Melek Eroğlu'nu aday gösterdi. Her seçim döneminde partinin mutfağında görev alarak adayların kamyanyalarını yönetip, stratejilerini belirleyen Melek Eroğlu, şimdi aday olarak sahada. Hukuk fakültesi son sınıfta okuyan kızı Büşra (21) ile endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan ve yurt dışında yüksek lisans yapan ancak annesinin seçim çalışmasına katkı sunmak için Türkiye'ye dönen Burak (25) da seçim çalışmalarına katıldı. Spor yapmayı çok seven, müziğe de ilgisi olan Melek Eroğlu, zaman zaman seçmen için türkü de söylüyor. Eroğlu, aile desteğiyle moral bulduğunu belirterek, Aile olmazsa olmaz. En büyük destekçim onlar. Eşim de destek veriyor. Alanda olmak zor. Gece yok, gündüz yok, onların desteği olmazsa, zor olur dedi. Siyasetin yanı sıra şarkı söylemeyi de çok sevdiğine dikkat çeken Eroğlu, seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Bir partilinin gitarı eşliğinde 'İzmir'in kavakları' adlı türküyü seslendiren Eroğlu, şöyle dedi



Üniversite yıllarında müzikle uğraştım, o dönemden kalma. Şarkı söylemeyi seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Türküleri gönülden hissetmek lazım, zaten gönülden hissettiğiniz zaman, dilden bir şeyler çıkıyor. Seçim esnasında da söylüyorum. Spordan hiç kopmadım. Hobilerim siyaset hayatına da yansıyor. Spor yapmanın faydalarını seçim alanlarında da görüyorum.



Kadın olarak seçim çalışması yapmanın zor olmadığını söyleyen Eroğlu, Kadın olarak bizi ayırmaları çok mantıklı değil. Kadın olarak bizi ayrı bir kategoride bulundurmalarını istemiyorum. Biz bilgi ve birikimimizle buralardayız dedi.



'HERKESİN SIKINTISI ORTAK'



Konak'ın 2 bin 500 hektarlık çok geniş bir alandan oluştuğunu söyleyen Melek Eroğlu, şunları söyledi



Biz çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı yaparken Konak'ın çok kültürlülüğünü, çoğulculuğunu gördük. Ama herkesin ortak noktası hizmet alamadıkları yönünde. Göztepe'de de bulundum, Gültepe'de de, Ege mahallesinde de bulundum. Herkesin ortak sıkıntısı aynı. Yeteri kadar, hak ettikleri değeri alamadıklarından bahsediyorlar. 21'inci yüzyılda bir insanın, 'kapalı pazar yeri yok' demesi, beni üzülüyor, Aynı zamanda utanıyorum. Nasıl bir cevap vereceksiniz Sahil kesimlerine iniyorsunuz, oranın sorunları daha farklı. Sürekli kaldırımlar yenileniyor, kaldırılıyor. Başka bir işleri yok. Roman vatandaşların olduğu mahallelere gidiyoruz, orada hiç bir çalışma yapılmamış.



'KONAK'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'



Her bölgenin kendine özgü sorunlarının bulunduğunu kaydeden Melek Eroğlu, şöyle devam etti



Sorunlar var ama çözülmeyecek sorunlar değil. Yapmadığımız işler de değil.ö Seçim bölgesine dair hayallerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu Burayı kültür ve tarih ile sanat, ekonomi alanında cazibe merkezi haline getirmek istiyorum. Limandaki turisti Basmane'ye kadar sokabilmeliyiz, buranın güzelliğini gösterebilmeliyiz. Kemeraltı'nı saat 17.00'de kapanan bir yer değil, geceye kadar yaşayan bir mekan haline getirmemiz lazım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Projelerimiz hazır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi

Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki

Cinsel Taciz Sanığı Tahliye Edildi

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı