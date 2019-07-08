İZMİR Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar

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Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!

Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür