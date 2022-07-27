Seferihisar'da ikinci yangın - Son Dakika
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Seferihisar'da ikinci yangın

27.07.2022 13:05
Seferihisar'da ikinci yangın

İzmir Seferihisar'da Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı.

İzmir Seferihisar'da Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi iyiye giderken, bir başka yangın da aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi. Yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Orhanlı Mahallesi, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'da ikinci yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar'da ikinci yangın - Son Dakika
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