Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi iyiye giderken, bir başka yangın da aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi. Yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi. - İZMİR

İzmir Seferihisar 'da Orhanlı Mahallesi 'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy 'de de yangın çıktı.

Kaynak: İHA

Orhanlı Mahallesi, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seferihisar'da ikinci yangın - Son Dakika

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