İzmir Seferihisar'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Seferihisar'da orman yangını

22.07.2022 12:37
İzmir Seferihisar'da orman yangını

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.


YORUMLAR
500
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İzmir Seferihisar'da orman yangını İzmir Seferihisar'da orman yangını
Kaynak: DHA

Beyler Mahallesi, Seferihisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Seferihisar'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Seferihisar'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement