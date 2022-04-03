İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
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İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

03.04.2022 15:11
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, son yolcuğuna uğurlandı Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart Perşembe günü Hacıbey Çayı'na düşen ve 2 gün süren aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, baba...

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, son yolcuğuna uğurlandı

İZMİR - Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart Perşembe günü Hacıbey Çayı'na düşen ve 2 gün süren aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, baba ocağı İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

31 Mart Perşembe günü Hakkari'nin Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25), bir anda dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü. Çaya düşerek kaybolan asteğmeni bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucunda ekipler, dün saat 15.30 sıralarında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cansız bedenine ulaştı. Şehit asteğmenin naaşının düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulunduğu öğrenildi.

Şehidin ikiz kardeşi ve babası birbirlerine sarılarak ağladı

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından baba ocağı İzmir'e getirildi. Şehit için öğle namazını müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit asteğmen için dualar okunurken, şehidin babası Fikret Kupşen ve şehidin ikiz kardeşi Serhat Kupşen birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınları da dua ve feryatlarla şehidi uğurladı.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri, siyasi parti il temsilcileri, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika


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