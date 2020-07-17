İzmir şehidini uğurladı - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3,5 aylık eşi Gamze Güzelay'ın kocasının polis üniformasını giyerek katıldığı törende, acılı anne Zakire Güzelay, baba Mustafa Güzelay ile kardeşler Selçuk ve Mustafa Güzelay, güçlükle ayakta durabildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım
, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger
, İYİ Parti
Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu
, AK Parti
İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ
ve Mahmut Atilla Kaya
, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel
ile Kamil Okyay Sındır
, MHP
İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu
, Spor
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Ege Ordu
Komutanı Korgeneral Ali Sivri
, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
ve vatandaşların katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı. Kuran-ı Kerim
tilavetinin ardından helallik alınan törende, şehidin cenaze namazı kılındı.
Şehit polisin cenazesi, Işıkkent Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.