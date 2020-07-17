İzmir şehidini uğurladı - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3,5 aylık eşi Gamze Güzelay'ın kocasının polis üniformasını giyerek katıldığı törende, acılı anne Zakire Güzelay, baba Mustafa Güzelay ile kardeşler Selçuk ve Mustafa Güzelay, güçlükle ayakta durabildi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından helallik alınan törende, şehidin cenaze namazı kılındı.

Şehit polisin cenazesi, Işıkkent Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.