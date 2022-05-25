İzmir Şehidini Uğurladı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Bornova'daki baba evinden helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın naaşı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Bornova ilçesine bağlı Rafet Paşa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin evinin önünde Kuran'ı Kerim okunup, dualar edildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve askeri erkanın hazır bulunduğu sokakta şehidin cenazesi mahalleli tarafından karşılandı.

Şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya, baba Niyazi Cankaya, kardeşi Oğuzhan Cankaya ve nişanlısı Esra Doğru gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.