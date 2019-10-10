İzmir şehirden kaçanlar hobi bahçelerine koşuyor

Şehirden kaçanlar hobi bahçelerine koşuyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak mevkisi, büyükşehir kargaşasından uzaklaşmak isteyen kişilerin hobi bahçelerine ev sahipliği yapıyor. Şehre yakın ama şehrin gürültüsünden uzak yerlerde tarla ve bahçe işleri ile uğraşmak isteyenler, haftanın birkaç günü ziyaret ettikleri hobi bahçeleri sayesinde doğal sebze ve meyve üreterek sağlıklı beslenmenin keyfini yaşıyor.

Son yıllarda büyükşehirlerdeki stresli yaşama bağlı olarak en azından hafta sonlarında aileleri ile keyifli vakit geçirmek isteyenler hobi bahçelerini popüler hale getirdi. İzmir'de çelik kapı imalatı işiyle uğraşan Übeyit Gültepe de (42) 1,5 yıl önce sahip olduğu hobi bahçesinde doğal ürün yetiştiriyor. Evli ve 3 çocuk babası Gültepe, işinden fırsat buldukça hobi bahçesine geldiğini belirterek şöyle konuştu

Zaten köylü olduğum için toprakla uğraşma merakım vardı. Şehrin gürültüsünden rahatsızlık duyuyordum. Baktım toprakla uğraşmak bana iyi geliyor araştırmaya başladım. Burayı satın aldım ve ahşap bir ev kurdum. Pazarda olan tüm sebzeleri kendim yetiştiriyorum. Hayvan gübresi dışında hiçbir ilaç kullanmadan ürün yetiştirmekten zevk duyuyorum. Boş zamanımda kahveye gideceğime buraya geliyorum. Şehirde düzenim var. Aynı zamanda işlerim devam ediyor. Ama fırsat buldukça buraya geliyorum. Sebzelerime su veriyorum, kendi çocuğum gibi ürünlerimle de ilgileniyorum. Tohum denemeleri yapıyor, bazen iyi sonuçlar alıyorum. Ama keyifle yapıyorum. Ürünlerim arasında salata, börülce, domates, kavun ve fasulye var.

BAHÇESİNDE 150 TAVUK, 6 HOROZ, 2 KAZ VE 8 HİNDİ BESLİYOR

İzmir'e yakın konumda olması nedeniyle hobi bahçelerinin fazla olduğu Kemalpaşa Ulucak'ta bu işi yapan gayrımenkul danışmanı Yunus Emre Kaya, hobi bahçelerinin orman vasfından çıkarılmış tarım arazileri olduğunu söyleyerek kişilerin isteğine ve bütçesine göre bahçelerin genişliğinin 250 metreden 1 ya da 1 buçuk dönüme kadar değişebildiğini kaydetti. Özellikle Kemalpaşa çevresinde hobi bahçelerine ilginin giderek arttığını ifade eden Kaya, noter huzurunda satışların yapıldığını belirterek, 250 metrelik bir hobi bahçesinin fiyatı 60 bin liradan başlayıp metrekaresine, konumuna, elektrik, su bağlantıları ve yola yakınlıgına göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Bir arsa sahibi arazisini 23 parçaya böldü. 240 metrekareden başlayıp 500 metrekareye kadar genişleyen bölümler var. Etrafı çitle çevrili bu alanlarda alıcılar istekleri doğrultusunda meyve sebze ekiyor. İzmir'de beton yığınından kaçıp doğal yaşamak isteyenler hobi bahçelerini tercih ediyor dedi. Müşterilerinin ilgisi üzerine kendisi için de bir hobi bahçesi hazırlayan Kaya, bahçesinde hem üretim yaptığını hem de hayvancılıkla ilgilendiğini söyledi. Kaya bahçesinde 150 tavuk, 6 horoz, 2 kaz ve 8 hindi besliyor.

ARAZİNİN NİTELİĞİNE DİKKAT

Hobi bahçesi alırken herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bazı uyarılarda bulunan Yunus Emre Kaya, şunları söyledi

Alacağınız hobi bahçesi arazisinin niteliğinde orman ve çalılık yazmaması gerekiyor. Kirazlık, zeytinlik, bağ, bahçe ifadeleri yazılıysa bir sorun yaşamazlar aksi taktirde alana bir yapı inşa etmeleri durumunda orman müdürlüğü veya belediye alanın boşaltılmasını isteyebilir, mağduriyet yaşarlar. Vatandaşlarımız tapu kadastro müdürlüğüne giderek aldıkları hobi bahçesinin sınırlarının ne olduğunu iyice belirlesinler. Yine harita mühendislerine giderek sınır ölçümlerini yaptırmalarında fayda var. Bunlar yapılmazsa ilerleyen süreçte satın aldıkları hobi bahçesinin başka birine ait olma ihtimali çıkabilir.