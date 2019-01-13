İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Sular Altında Kaldı
1 saat önce
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) sular altında kaldı.
İzmir
Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) sular altında kaldı. Bornova
ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğun yağış nedeniyle elektrikler saat 20.00 sıralarında kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle İZOTAŞ karanlığa gömüldü. Su baskını olduğu katta araçlar tahliye edildi. Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bilet kesim işlemlerinde sıkıntı yaşandı. Bazı firmalar bilet kesimini elle yapmak zorunda kaldı.
İZOTAŞ: "YENİDEN ELEKTRİK VERİLECEK" İZOTAŞ Yönetimi ise yaptığı açıklamada, kentte etkili olan yağış nedeniyle kesintinin meydana geldiğini bildirdi. İZOTAŞ Yönetiminden yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz
konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir." İzmir'de 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ulaşım hatlarında sorunlar yaşanmış, yollar kapanmış ve elektrik kesintileri meydana gelmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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