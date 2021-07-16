İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram öncesi yoğunluk - Son Dakika

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) Kurban Bayramı öncesi günlük yolcu sayısı 60 binin üstüne çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından uzun süre sonra ilk kez kısıtlamasız bayram tatili geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda farklı şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte olmak, memleketine gitmek ya da tatil yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar sık düzenlenen otobüs seferleriyle yola çıkıyor.

Koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen uyarı anonslarının yapıldığı İZOTAŞ'ta günlük sefer sayısı 1000'in üzerine çıktı, talep üzerine özellikle tatil bölgelerine ek seferler yapıldı.

Yola çıkmadan önce bazı vatandaşlar da Sağlık Bakanlığının terminal girişindeki Kovid-19 Aşı Uygulama Noktasına uğradı.

Yolcuların yanı sıra otogarda çalışan personele de hizmet veren sağlık personelinin günde 80-100 kişiye aşı uyguladığı öğrenildi.

Otogarda çalışan Şefik Top, Kovid-19'a karşı BioNTech aşısının ikinci dozunu İZOTAŞ'taki uygulama noktasında yaptırma kararı aldığını ifade etti.

En çok talep alan bölgeler Muğla ve Antalya

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Donbaz, vatandaşların aylar sonra ilk kez sevdikleriyle bayramlaşmak için otogara akın ettiğini söyledi.

Günler öncesinden rezervasyon yaptıranlar olduğu gibi son anda bilet bulmaya çalışanların da seyahat şirketlerine başvurduğunu kaydeden Donbaz, "Vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler yapıyoruz. Yolcularımız Türkiye'nin farklı noktalarındaki memleketlerine gitmek istiyor ancak tatilcilerden en çok talep Muğla, Antalya gibi bölgelere geliyor." dedi.

İzmir'de yaşayan ve yakınını şehirlerarası yolculuğa uğurlamak için İZOTAŞ'a gelen Halil İpiçürük de peron ve ortak kullanım alanlarındaki yoğunluk nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar inşallah kazasız belasız sevdiklerine kavuşurlar. Bir vatandaş olarak herkesin salgına karşı biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Burası çok yoğun. İnsanlar sevdiklerine kavuşmanın ya da tatilin heyecanıyla hareket ediyorlar. Koronavirüsü ağır geçirmiş birisi olarak salgına karşı gerekli önlemlerin tatilde de alınması gerektiğini düşünüyorum."