İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına, Yücel Alphan seçildi - Son Dakika

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Yücel Alphan getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İzmir Polis Evi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, tek liste ile seçime gidildi.

Yücel Alphan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu, önceki dönem başkanlarından Hatice İşbilen'in yanı sıra Mehtap Köşker, Sibel Erbay, Mesure Üste, Filiz Bayraktar ve Savaş Kaya'dan oluştu. Turgut Yıldız, İsmet Şakar ve Levent Uzlu da denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Yücel Alphan şehit kardeşi olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek her koşulda şehit ailelerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Derneklerinin, 1995 yılında babası Yavuz Alphan tarafından kurulduğunu hatırlatan Yücel Alphan, şöyle dedi:

"Babam 16 yıl şehit ailelerimize hizmet etti. 2011 yılında rahatsızlanarak derneğimizin onursal başkanı oldu. Allah'a şükürler olsun, sağlığı gayet yerinde. Bugün çok önemli ve anlamlı gördüğüm bu kutsal çatıyı daha kurumsallaştıracak, marka değerine değer katacak yönetim kurulunu belirlemek için bir aradayız. Arkadaşlarımızın yoğun isteği, siz değerli üyelerimizin teveccühü ile derneğimizin yönetim kurulu başkanı olarak görülmem şahsımı ziyadesiyle mutlu etti. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz."