İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı - saldırı anı
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İZMİR Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (5)- SALDIRI ANI.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
İZMİR Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (5)- SALDIRI ANI
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler İBB Başkanı İmamoğlu: 29 Ekim bizim kırmızı çizgimizdir Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı