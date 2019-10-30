Son Dakika Haberleri: İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı - saldırı anı
Son Dakika Güncel İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı - saldırı anı

İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı - saldırı anı

35 dakika önce

İZMİR Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (5)- SALDIRI ANI.

İZMİR Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (5)- SALDIRI ANI

İzmir selçuk'taki 29 ekim kutlamalarında başkan sengel'e saldırı - saldırı anı

29 Ekim, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
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