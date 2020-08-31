İzmir semalarında zafer kutlaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı paramotorların hava gösterisiyle taçlandırdı. Gündoğdu Meydanı'nda Türk bayrağı taşıyan paramotorlar, izleyenlere keyifli ve coşkulu dakikalar yaşattı. İzmirliler Körfez kıyıları boyunca ilerleyen uçuş kortejini evlerinin balkonlarından izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 26 Ağustos'ta başlattığı Zafer Bayramı etkinlikleri, 9 Eylül tarihine kadar sürecek. - İZMİR

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