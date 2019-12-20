İzmir sendika üyeleriyle zabıta arasında arbede - Son Dakika
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İzmir sendika üyeleriyle zabıta arasında arbede

6 saat önce

Sendika üyeleriyle zabıta arasında arbedeİzmir'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi.

Sendika üyeleriyle zabıta arasında arbede

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, 3 belediye çalışanıyla işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada, belediyenin basın sorumlusu Emre Döker'in kolunun kırıldığı öğrenildi.

22 yıldır Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Zafer Saylan'ın işten çıkarılmasının ardından, onun örgütlü olduğu Belediye-İş üyeleri, halktan destek istemek için Gaziemir Pazar Yeri'nde bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, pazar yerinden geçen 3 belediye çalışanı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, Gaziemir Belediyesi'nde basın sorumlusu Emre Döker'in kolu kırıldı. Olaylar, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin de müdahalesiyle son buldu. Olayın ardından, sendika üyeleriyle belediye çalışanları karakola giderek, karşılıklı şikayetçi oldu.

İzmir sendika üyeleriyle zabıta arasında arbede

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:56 Kaynak: DHA
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