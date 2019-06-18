İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı
1 saat önce
Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:03
Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir
Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.
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