Son Dakika Haberleri: İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı
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İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı

1 saat önce

Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

İzmir Serbest Bölgesi'nde istihdam 3 yılda yüzde 111 arttı, System.String[]
Son 5 yıldır hızlı bir büyüme trendi yakalayan İzmir Serbest Bölgesi, bu yılın ilk 4 ayında da ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:03 
İzmir, Ekonomi
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