Son Dakika Haberleri: İzmir sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden
Son Dakika Güncel İzmir sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

İzmir sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

43 dakika önce

Sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerdenİzmir'in Foça ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin istiridye mantarı üretimi kursunu tamamladı.

Sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

İzmir'in Foça ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin istiridye mantarı üretimi kursunu tamamladı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katıldı. Eğitimin tamamlanmasıyla kursiyerlere sertifika verildi. Foça Demokrasi Meydanı'ndaki sertifika törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Köy- Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziraat Mühendisi Aysel Özkan, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Ercanlıoğlu, kooperatif üyeleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 75 kursiyere, gruplar halinde sertifikaları verildi. Kursiyerlerin yetiştirdiği mantarlardan yapılan pilav ikramıyla tören sona erdi.

İzmir sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
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