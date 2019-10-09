İzmir sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

Sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

İzmir'in Foça ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin istiridye mantarı üretimi kursunu tamamladı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katıldı. Eğitimin tamamlanmasıyla kursiyerlere sertifika verildi. Foça Demokrasi Meydanı'ndaki sertifika törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Köy- Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziraat Mühendisi Aysel Özkan, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Ercanlıoğlu, kooperatif üyeleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 75 kursiyere, gruplar halinde sertifikaları verildi. Kursiyerlerin yetiştirdiği mantarlardan yapılan pilav ikramıyla tören sona erdi.