İzmir SEV Öğrencileri Dünya Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

İzmir SEV İlköğretim Kurumu öğrencileri, dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination'ın (DI) Türkiye Turnuvası'nda üç büyük ödülün sahibi oldu. İzmir SEV öğrencileri, kazandıkları bu başarılarla ABD'de 14'ten fazla ülkeden 17 bin yarışmacının katılacağı dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı

Dünyada birçok ülkede düzenlenen uluslararası bir organizasyon olan Destination Imagination (DI): hayal gücünden yenilikçi ve özgün fikirlere ulaşmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination'un Türkiye Turnuvası, 3 binden fazla öğrencinin katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleşti. Destination Imagination Avrasya Turnuvası'nda (DAT) öğrenciler yaratıcılıklarını, sorumluluk duygularını, takım çalışması ve empati becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

İZMİR SEV 3 ÖDÜLLE DÖNDÜ

Binlerce öğrencinin yarıştığı turnuvada Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları üç büyük ödül kazanarak, ülkemizi ABD'de temsil etme hakkını kazandı. İzmir SEV İlkokulu takımı DI-POint, Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde Türkiye Birinciliği kazandı ve "Geleceğe Işık Tutan Proje" ödülüne layık görüldü. DI-POint takımı, seçtikleri TOHUM konusu ile sosyal farkındalık yaratmayı amaçladılar. İzmir SEV öğrencileri, amaçlarının tohumun önemi ve geleceği hakkında bilgi vermek ve onların dikkatini çekmek olduğunu belirttiler. Turnuvaya katılan İzmir SEV Ortaokulu'nun takımı Evreka ise Bilimsel Görev Kategorisi'nde Türkiye Birincisi oldu.

ABD'DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

İzmir SEV öğrencileri kazandıkları bu başarılarla, ülkemizi ABD'de temsil etme hakkı kazandı. İzmir SEV'in takımları, ABD'nin 45 eyaleti ile 14'ten fazla ülkeden 17 binden fazla yarışmacının katılacağı dünya finallerinde hem okullarını hem de ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşadı.