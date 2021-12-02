İzmir sevdalıları Konak'ta anıldı - Son Dakika

Etkinliğe ev sahipliği yapan Başkan Batur, "Bu kentin en önemli isimlerinden bir tanesi, İzmir'e hayatını vermiş, İzmir'in Babası ve vefanın en büyük örneği Sancar Maruflu'yu, her yıl burada elinde mikrofonla sunumunu gerçekleştirdiği bu etkinlikte Dario Moreno ile birlikte anıyoruz. Bu kentin değerlerini, bu kente hizmet edenleri anmaya, kentin en güzel noktalarında yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi ve İzmir'i Sevenler Platformu işbirliğiyle her yıl düzenlenen Dario Moreno'yu anma gecesi bu yıl, "İzmir Sevdalılarına Vefa Gecesi" adıyla düzenlendi. Karataş semtindeki Dario Moreno Sakak'ta gerçekleştirilen etkinlikte

hem ölümünün 53'üncü yıl dönümünü yaşadığımız İzmir aşığı sanatçı Dario Moreno, hem de kısa süre önce aramızdan ayrılan İzmir sevdalısı, nam-ı diğer İzmir Baba Sancar Maruflu'nun da anıldı. Tarihi Asansör'ün yanı başında düzenlenen geceye Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti, Fransız Kültür Kültür Merkezi Genel Müdürü Jean-Jacques Victor, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solisti Lorenzo Mok Arranz, Bilgehan ve Tuğçe Oğuz Orkestrası ile Grup Omnitone'nun sahne aldığı gecede İzmir ve Moreno şarkıları söylendi.Müzik eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatan etkinlikte, her yıl sunumu üstlenen Sancar Maruflu anısına bu yıl sunuculuğu oğlu Cevat Ziya Maruflu gerçekleştirdi.

Batur: Kentin değerlerini, kente hizmeti geçmiş insanları gelecek kuşaklara taşıyacağız

Vefa ve özlem duygulanın ön plana çıktığı gecede Başkan Batur, Dario Moreno ve Sancar Maruflu gibi kente hizmeti geçmiş insanların anılarını gelecek kuşaklara taşımanın önemine değinerek şunları söyledi:

"Bugün gerçekten bu kente mal olmuş çok değerli bir sanatçıyı burada anıyoruz. Bugün onun şarkılarıyla birlikte olacağız. Kentin değerlerini unutmamak, bu kente hizmetleri geçmiş insanları yaşatmak, onların hatıralarını gelecek kuşaklara iletme konusunda çok duyarlı davranmamız gerekiyor. Dario Moreno'yu burada anmak, bu sokakta ismini yaşatmak gerçekten çok önemli. Bu akşam, bu kentin en önemli isimlerinden bir tanesi, İzmir'e hayatını vermiş, İzmir'in Babası ve vefanın en büyük örneği,yerel yönetici, halkla ilişkilerde uzman, çok değerli ağabeyim Sancar Ağabeyimizi de anıyoruz. Bu kentin en önemli isimlerinden bir tanesi, İzmir'e hayatını vermiş, İzmir'in Babası ve vefanın en büyük örneği Sancar Maruflu'yu, her yıl burada elinde mikrofonla sunumunu gerçekleştirdiği bu etkinlikte Dario Moreno ile birlikte anıyoruz. Bu kente çok büyük emeği var. Onu minnetle, saygıyla, şükranla bir kez daha anıyoruz. Bu kentin değerlerini, bu kente hizmet edenleri anmaya, kentin en güzel noktalarında yaşatmaya devam edeceğiz."

Sancar Maruflu adı Konak'ta yaşayacak

Sancar Maruflu'nun adının Konak Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Sancar Maruflu'nun Konak'ın bilim merkezine verildiğini hatırlatarak, "Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte önemli bir karar da aldık. Vefa adamı, İzmir'in Babası, İzmir'in dostu değerli Sancar Ağabeyimizin ismini Konak'ta yaşatıyoruz. Yeni bir Çocuk Bilim Merkezi yapıyoruz, bu merkezimizin adı Sancar Maruflu Bilim Merkezi oldu. Ayrıca bilim merkezinin önüne de kendisinin çok güzel bir büstünü yerleştireceğiz" dedi.

İki değer bir arada

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Cevat Ziya Maruflu, İzmir'in iki değerinin anılmasınınçok değerli olduğunu belirtti ve "Bugünü İzmir Sevdalılarına Vefa Gecesi adıyla lanse eden ve bu güzeli, derin, ince düşünceyi, bu vefa duygusunu bizlere aşılayan değerli Başkanım Sayın Abdül Batura özellikle teşekkür etmek istiyoruz.Hepimizin ortak sevdası Dario Moreno. Dairo Moreno 2. Dünya Savaşı sonrası sadece Fransa'da değil Avrupa'da bir kültür, barış ve mutluluk elçisi olmuş ve aynı zamanda da Türk kimliğini İzmirli kimliğini vurgulamış çok önemli bir değerimiz ve bizim için uluslararası bir tanıtım fırsatıdır. Bu akşam aynı zamanda değerli İzmirli Sancar Maruflu'yu da onunla birlikte anacağız. Bu akşam aramızda güzel bir sinerji oluşturduk, güzel bir birlikteliğimiz var" dedi.

Sevinti: Moreno'nun İzmir sevgisi apayrı

Etkinlik açılışında konuşan İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti de Dario Moreno'nunşarkıcılığının yanı sıra büyük bir de oyuncu olduğunu söyledi. Moreno'nun vefatından önce Fransız şarkıcı Jacques Brel ile Don Kişot müzikalinde oynadığını hatırlatan Sevinti, Moreno'nun Türkiye ve İzmir sevdasına da çok büyük olduğunu söyledi. Sevinti sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok genç yaşlarda Fransa'ya gitti. Şarkılarının bir kısmını İspanyolca söyledi. İspanyolca söylemesinden dolayı da çok yerde Güney Amerikalı diye tanıttılar. Bunu her fırsatta düzelte gereğini duydu. Hatta bir ödül alırken onu Arjantinli olarak tanıttılar. Hemen müdahale ederek, 'Ben Türküm' diye kendi kimliğini ön plana koydu. Onun İzmir sevgisi apayrı. Vefat etmeden önce 'Ben öldüğüm zaman dünyanın neresinde ölürsem öleyim beni İzmir'e gömün' diye bir vasiyeti vardı. Kısmet olmadı, Annesi Madam Roza'nın ısrarıyla İsrail'e gömüldü. Fakat inanıyorum ki; şimdi bizleri görüyorsa ki gördüğüne inanıyorum. Onu andığımızdan çok büyük sevinç duyuyordur."

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Jose-Maria Queiros da Moreno'nun Fransa'da çok tanınan ve sevilen bir şarkıcı ve oyuncu olduğunu belirterek, kendisinin de şarkılarını severek dinlediğini söyledi. Jose-Maria Queiros, "Fransızca'da operet dediğimiz tarzıyla çok sevildi. Eğlenceli, neşeli şarkılarıyla Fransa'da, Avrupa'da ve Türkiye'de çok sevilen bu önemli şahsiyeti burada anıyoruz. Onun neşesi ve bizlere saçtığı ışıkla bu akşam tekrar bir araya geldik. Onun şarkılarıyla eğlenceli bir akşam geçireceğiz. Bu önemli organizasyon için teşekkür ederim" dedi.

Çakmur: İzmir'i sevelim Maruflu kadar, hizmet edelim

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur, Sancar Maruflu'nun İzmir'in kalbini fetheden bir insan ve büyük bir kayıp olduğunu belirterek "Dilerim ki Sancar Maruflu kadar İzmir'i sevelim. Sancar Maruflu kadar İzmir'e hizmet edelim" diye konuştu. Çakmur, Dario Moreno Sokağı adının nasıl verildiğini ise şöyle anlattı:

"Sancar Maruflu ile birlikte Asansör'e ilk adım attığımız zaman hem bütün bu bölgede oturanlar hem yukarı bölgede bulunan sevgili mahalle halkı buraya el konulmasını, buraya yardımcı olunmasını ve bu tarihi yapının hizmet eder hale gelmesini arzu ettiler, bunu söylediler, yüz akımız olsun dediler. Sancar'la beraber adım atmaya başladık. Bitti, bittiği zaman da bir ad verilmesi gerekti bu sokağa. Sancar dedim sen bütün bu kültürel ortamda İzmir'i en iyi tanıyan sensin. Buraya hangi ad layık. Yüksel dedi, hiç düşünmeden söyleyeyim, Dario Moreno. İzmir'i candan seven ve bütün dünyaya tanıtan Dario Moreno."