İzmir - Seyir Halindeki Otobüs Yandı
15 dakika önce
İzmir'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste yandı.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste yandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent
kavşağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsünde seferini tamamladıktan sonra Çiğli
ilçesindeki ESHOT garajına döndüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören şoför, aracı emniyet şeridine çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamına sıçrayan alevleri söndürmek için müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: DHA
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