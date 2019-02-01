İzmir Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, seyir halinde olan bir otomobilde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında İhsan Alyanak
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Doğuş
Yıldız yönetimindeki 35 AS 3426 plakalı otomobil Yeşilyurt
istikametinden Limontepe istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobilin ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine, otomobil sürücüsü Doğuş Yıldız, aracını sağa çekerek müdahale etmek istedi. Fakat Yıldız aracından indiği sırada, alevler büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan otomobile müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda, otomobildeki yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.