İZMİR Seyir halindeki TIR alev topuna döndü - Son Dakika

İZMİR Seyir halindeki TIR alev topuna döndü

Seyir halindeki TIR alev topuna döndüİZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR çıkan yangında alev topuna dönerken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seyir halindeki TIR alev topuna döndü

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR çıkan yangında alev topuna dönerken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bornova'dan Kemalpaşa yönüne seyir halinde olan Harun T.'nin kullandığı 26 BK 087 plakalı TIR, bugün saat 12.00 sıralarında Belkahve Geçidi'ne geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Harun T., TIR'ı emniyet şeridine çekip, indi. Ardından da durumu, itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile birlikte polis ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen TIR'a su sıkarak müdahale etti. Dorsesi boş olan ve Kemalpaşa'dan mal yüklemeye gittiği belirtilen TIR'daki alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. TIR, kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerden alevlerin sardığı TIR'dan patlama sesleri geldiği duyuldu. Polis ve itfaiye ekipleri TIR'daki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Seyir halindeki TIR alev topuna döndü - Son Dakika
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