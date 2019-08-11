İZMİR ŞİDDET GÖREN EŞEĞİ SAHİPLENDİ, ADINA 'ELMAS' DEDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından terk edildiği sanılan aç, susuz bitkin halde bulunan eşeği İzmir'den hayvansever Bahar Türe sahiplendi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından terk edildiği sanılan aç, susuz bitkin halde bulunan eşeği İzmir'den hayvansever Bahar Türe sahiplendi. Menderes'te bulunan çiftliğe gelen eşeğin dişlerinin dökülmüş olduğunu ve aç bırakıldığını belirten Türe, 'Elmas' adını koyduğu eşeğin çiftlikte bulunan diğer eşek Rıfkı'ya arkadaş olacağını ve bir ayda sağlık durumunun toparlanacağını söyledi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'nde, 1 Ağustos Perşembe günü sahibi tarafından terk edilmiş, aç ve susuz kaldığı belirlenen yaşlı bir dişi eşek gören çevredekiler, durumu Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş'a iletmişti. Tekinbaş'ın devreye girmesiyle sahipsiz eşek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülüp, karnı doyuruldu, su verilerek bakımı yapıldı. Tekinbaş'ın sahipsiz eşeği sahiplendirmek için sosyal medyadan başlattığı çalışmalara İzmir'de yaşayan hayvansever Bahar Türe (50) yanıt verdi. Yaşlı eşeğin Türe'nin çiftliğinin bulunduğu Menderes ilçesine gönderilmesi için sosyal medya üzerinden 5 kişinin verdiği destek ile 400 TL toplandı. 6 Ağustos'ta Menderes'teki çiftliğe varan eşeğin çok zayıf olduğunu ve şiddet gördüğü için dişlerinin dökülmüş olduğunu söyleyen Türe, Eşeğimizin adını 'Elmas' koyduk. 2 yıl önce sokaktan sahiplendiğim eşek 'Rıfkı' ile birbirlerine arkadaşlık edecekler. Eşek Rıfkı da çiftliğe ilk geldiğinde böyleydi fakat şimdi tosun gibi oldu. Elmas günlerce, aylarca aç kalmış, geldiğinden beri doyurmaya çalışıyoruz. Dişleri döküldüğü için yulaf, karpuz ve ıslatılmış poğaça veriyoruz. Sağlık durumu bir ay içinde toparlanır. O artık yaşamının geri kalanında mutlu bir şekilde bizimle bu çiftlikte yaşayacak dedi.

Daha önce sokaktan birçok kedi ve köpek de sahiplendiğini belirten Türe, Onu görünce haline çok acıdım. Dişleri yok, çok zayıf, sokakta yaşayamayacağını düşündüm. Biz bakmazsak kim bakacak Bizler örnek olacağız ki herkes böyle sahiplenecek dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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