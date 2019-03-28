İzmir Sıfır Atık Sergisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Sıfır Atık Sergisi renkli görüntülere sahne olduİzmir'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.

Sıfır Atık Sergisi renkli görüntülere sahne oldu



İzmir'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İzmir Valiliği tarafından başlatılan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Çevre ve Şehircilik Müdrürlüğü tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Atma Dönüştür' adı altında sergi düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki sergide, İzmir ve ilçelerinden 150 okulun çalışmalarına yer verildi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında sergilenen çalışmaların hepsinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından cam, şişe, kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığı belirtildi. Serginin açılışına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İzmir Çevre Yönetimi Şube Müdürü Kemal Kılıç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açıış öncesinde, anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerinin proje kapsamında tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle sunduğu defile ilgi çekti.



Sergi açılışının kurdelesini çocuklarla beraber kesen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de proje kapsamında yaklaşık 7 bine yakın öğretmenimize bu konuda eğitim verildi. Anaokulundan liseye kadar 10 binin üstünde öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları burada sergiliyoruz. Hem farkındalık hem de bir bilinç oluşturuyoruz dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım

İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız