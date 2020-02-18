İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor - Son Dakika

Silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişinin yaralandığı, 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri mahallede herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbet tutuyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan ve husumetli olan iki aile arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki aile de birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iki aileden 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri, mahalleyi abluka altına aldı. Gece boyunca mahalle giriş çıkış ve iç kısımlarında görev yapan polis memurlarına, bekçiler de eşlik etti. Gecenin yanı sıra bölgede bulunan 1'i sivil 4 ekip, olası bir olaya karşı beklemeye devam ediyor. Mahallede, gece boyunca herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.