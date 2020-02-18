İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor - Son Dakika

İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor

6 saat önce

Silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyorİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişinin yaralandığı, 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından polis ekipleri, mahallede...

Silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişinin yaralandığı, 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri mahallede herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbet tutuyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan ve husumetli olan iki aile arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki aile de birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iki aileden 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri, mahalleyi abluka altına aldı. Gece boyunca mahalle giriş çıkış ve iç kısımlarında görev yapan polis memurlarına, bekçiler de eşlik etti. Gecenin yanı sıra bölgede bulunan 1'i sivil 4 ekip, olası bir olaya karşı beklemeye devam ediyor. Mahallede, gece boyunca herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor

Karşıyaka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı
12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir silahlı kavganın yaşandığı mahallede polisin nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]