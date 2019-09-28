Son Dakika Haberleri: İzmir-silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı,
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İzmir-silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı,

1 saat önce

Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktıİzmir'in Bornova ilçesinde, oto yıkama iş yeri bulunan Selami Eroğlu'nun (35), tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, oto yıkama iş yeri bulunan Selami Eroğlu'nun (35), tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 2 Eylül'de, saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Yanında 3 kişiyle iş yerine otomobille gelen A.D., iş yeri sahibi Selami Eroğlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.D. tabancayla ateş açtı. Bu sırada A.D.'nin yanındaki 3 kişi dışarıya çıktı. Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, A.D.'nin yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken, A.D.'nin aranmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, A.D. ve yanındakilerin Eroğlu'yla bir süre konuştuğu ve daha sonra A.D.'nin bir anda silahına sarılıp, ateşlediği görülüyor.

İzmir-silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı,

Bornova, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
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