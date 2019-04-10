Son Dakika Haberleri: İzmir Silahlı Suç Örgütüne Operasyon 34 Gözaltı

İzmir Silahlı Suç Örgütüne Operasyon 34 Gözaltı

47 dakika önce

Silahlı suç örgütüne operasyon 34 gözaltıİZMİR merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Silahlı suç örgütüne operasyon 34 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Cezaevindeki T.G. liderliğinde kurulan örgütün korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde hükümlü olan T.G liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün Ödemiş ve çevre illerde korkutma, yıldırma, sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Fiziki ve teknik takip sonucunda İzmir merkezli Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ilçeleri ile Aydın, Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 172 fişek, 12 tüfek, çok sayıda av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek, 1 muşta, 1 kelepçe, çok sayıda senet, tahsilat makbuzu, cezaevinden gönderilen talimatlara ait mektuplar, ajanda, defter ve tefecilik yapmak faaliyetine dair borç para verilen şahısların kaydedildiği notlar ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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