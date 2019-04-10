İzmir Silahlı Suç Örgütüne Operasyon 34 Gözaltı

Silahlı suç örgütüne operasyon 34 gözaltı
İZMİR merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Cezaevindeki T.G. liderliğinde kurulan örgütün korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde hükümlü olan T.G liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün Ödemiş
ve çevre illerde korkutma, yıldırma, sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Fiziki ve teknik takip sonucunda İzmir
merkezli Ödemiş, Tire
, Kiraz
, Beydağ
ve Çeşme
ilçeleri ile Aydın
, Bolu
ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 172 fişek, 12 tüfek, çok sayıda av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek, 1 muşta, 1 kelepçe, çok sayıda senet, tahsilat makbuzu, cezaevinden gönderilen talimatlara ait mektuplar, ajanda, defter ve tefecilik yapmak faaliyetine dair borç para verilen şahısların kaydedildiği notlar ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.