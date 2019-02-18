Son Dakika Haberleri: İzmir, Sınav'ı Sevdi

İzmir, Sınav'ı Sevdi

1 saat önce

İzmir Sınav Eğitim Kurumları'nın düzenlediği Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı'na 10 bine yakın öğrenci katıldı.

İzmir, Sınav'ı Sevdi, System.String[]

İzmir Sınav Koleji, Aliağa Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi ile Buca, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir'deki eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm kademelerdeki öğrenciler, sınav ile hem kendilerini deneme hem de burs kazanma fırsatı yakalamış oldu.

4 oturum halinde düzenlenen İzmir Sınav Eğitim Kurumları Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı'nda öğrenciler ve veliler ayrı ayrı heyecan yaşadı. 100 dakikalık sürede öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise dışarıda bursluluk heyecanına ortak oldu. Kurumun resmi internet siteleri sinav.com.tr ve sinavizmir.com üzerinden açılan kontenjanlara 10 binin üzerinde öğrenci kaydolurken birçok öğrenci de başvuruların dolması nedeniyle kayıt yaptıramadı. Sınavdan günler önce dolan kontenjanlar nedeniyle kayıt alma işlemleri durduruldu.

İzmirlilerin Sınav Eğitim Kurumları'na gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirten İzmir Sınav Eğitim Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, "İnternet üzerinden yapılan kayıt sürecinde yoğun ilgi gördük. Kolejlerimiz, Anadolu Lisemiz ve tüm eğitim kurumlarımızda binlerce başvuru aldık. Günler öncesinden tüm oturumlarımız doldu. İzmirlilere teşekkür ederek kayıtları durdurmak zorunda kaldık" dedi.

30 yıllık köklü bir kurumu İzmirlilerin kısa sürede fark ettiğini ve gerekli ilgiyi gösterdiğini anlatan Sümer, "Bursluluk ve giriş sınavımızda başarılı olan öğrencilerimize eğitim indirimi sağlayacağız. Yapılan bursluluk sınavında kazanılan haklar İzmir Sınav Eğitim Kurumları'ndaki tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak. İzmirlilere bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Eğitimde değişime açık başarı odaklı çalışmalarımızı öğrencilerimiz, velilerimiz, eğitmenlerimiz ve personelimiz ile devam ettireceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:33 Kaynak: Bültenler

Şirinyer, Aliağa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

İzmir'de Meydana Gelen Heyelan Köyü İkiye Böldü Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir, Sınav'ı Sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]